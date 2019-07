Schimmel, rioollucht en geen warm water in gerenoveerde flat Gunthersteinweg

Voor de vierde keer binnen tien dagen hebben de bewoners van een flat aan de Gunthersteinweg geen warm water. Als het regent, staan de kelders blank, omdat de afvoer niet deugt. Gevolg: vochtproblemen, schimmel en een rioollucht in de keuken.

Mocht er brand uitbreken, dan zijn er geen brandblussers. En de brandtrappen die er zijn, gaan nergens naartoe. De bewoners van de gerenoveerde flat zijn het helemaal zat, meldt Omroep West. Anderhalf jaar geleden renoveerde woningcorporatie Staedion de flat, maar er is dus nog heel veel mis.

“Heel erg boos en gefrustreerd”, verwoordt bewoonster Sandra Ellinger haar gevoelens. “Ik ben er ook wel een beetje pissig over, ja”, reageert Patrick van den Bosch op zijn beurt. “Het ziet er prachtig uit. Ik ben heel blij met de dubbele beglazing, maar dat warme water is echt een crime het is al de vierde keer binnen 10 dagen dat we geen warm water hebben”, aldus Annet Ponsioen.

Gebrekkige communicatie

Staedion stelt de ‘gebrekkige communicatie’ te betreuren. “Achter de schermen gebeurt een hoop, maar mensen denk dat er niks gebeurt. Dat is natuurlijk logisch, dat zou ik ook hebben”, erkent Edwin Ouwens namens de woningcorporatie. Staedion belooft deze maand nog actie te ondernemen.