Schimmel, rioollucht en geen warm water in gerenoveerde flat Gunthersteinweg

Zevenbergen en De Leeuw over alzheimer en creativiteit in Het Woordenrijk

Thijs H. eind augustus onderzocht in Pieter Baan Centrum

Meer in

Thijs H., de man die wordt verdacht van de moord in de Scheveningse Bosjes en twee wandelaars op de Brunssummerheide kan eind augustus terecht in Pieter Baan Centrum. Dat zegt zijn advocaat Serge Weening.

De 27-jarige Thijs H. wordt ervan verdacht dat hij op zaterdag 4 mei een vrouw heeft omgebracht in de Scheveningse bosjes in Den Haag. Ook wordt hij ervan verdacht dat hij op dinsdag 7 mei op de Brunssummerheide (Heerlen) twee mensen heeft omgebracht.

De rechtbank gaf eerder aan dat ze wil dat Thijs H. in het Pieter Baan Centrum wordt onderzocht vanwege complexe psychische problematiek. Vanwege de drukte in de kliniek kan Thijs H. pas eind augustus terecht. Deskundigen zullen uiteindelijk het gedrag van H. observeren en daar vervolgens een rapport over schrijven.