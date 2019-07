Vrouw neergestoken op Rijswijkseplein, verdachte aangehouden

Aan het Rijswijkseplein is vrijdagmiddag een vrouw neergestoken. Een man was op de vlucht geslagen, maar kon later door de politie worden aangehouden. De steekpartij vond plaats in een flatgebouw.

Het slachtoffer van de steekpartij is zonder spoed vervoerd. Het is niet bekend hoe het met haar is. Wat er voorafging aan de steekpartij is nog niet duidelijk.

De politie omsingelde vrijdagmiddag kort na de melding het pand omdat de verdachte zich nog in het pand zou bevinden. Dat bleek niet zo te zijn. Rond 16:50 kon alsnog een verdachte aangehouden worden.