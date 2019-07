Nieuw seizoen voor politieke talkshow Spuigasten in centrale bibliotheek

WZH beste leerbedrijf 2019 in Zuid-Holland, sector zorg welzijn sport

Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) aan het Polanenhof is verkozen tot het beste leerbedrijf voor mbo-studenten in de provincie Zuid-Holland in de sector zorg welzijn en sport. Donderdag kreeg ze daarvoor de prijs uitgereikt van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De provinciale winnaar dingt nu mee naar een landelijke erkenning.

Uit alle voordrachten zijn nu provinciale winnaars uitgeroepen. Op 18 november wordt bekend wie zich landelijk het beste leerbedrijf en beste praktijkopleider van Nederland mag noemen.

SBB sprak de waardering uit voor de intensieve samenwerking van het woonzorgcentra met het onderwijs. “Ook in mindere tijden, die er natuurlijk altijd in de zorg zijn, blijft WZH zich focussen op het opleiden.” WZH leidt al jaren mbo-studenten op. Op de werkvloer van het bedrijf leren de leerlingen praktische en sociale vaardigheden.

Verkiezing

Met de verkiezing van het beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider van Nederland vragen het ministerie van OCW en SBB aandacht voor de 250.000 erkende leerbedrijven en ruim 300.000 praktijkopleiders voor mbo-studenten.

Foto: persbericht WZH