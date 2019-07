Zevenbergen en De Leeuw over alzheimer en creativiteit in Het Woordenrijk

Zondagavond in Het Woordenrijk een thema-uitzending over alzheimer. Wat doet de diagnose met je leven, met je creativiteit en met het schrijven? Met presentator Harry Zevenbergen en zanger Rick de Leeuw.

‘Toen het bezonk zag ik alle mooie dingen die ik wilde doen

Ik wist niet waar te beginnen en

of ik de tijd zou krijgen’

– fragment uit recent gedicht van Harry Zevenbergen

Normaal gaat Het Woordenrijk niet over onszelf, maar over de verhalen en gedichten van anderen. We willen echter niet langer om dit thema heen. Presentator Harry Zevenbergen (55) kreeg een anderhalf jaar terug de diagnose alzheimer – iets dat een enorme impact heeft op zijn leven, zijn omgeving en op zijn creatieve werk als schrijfdocent en dichter. Met collega-dichter Diann van Faassen en hun dochter Fay gaan we in gesprek. Tevens bellen we met zanger/schrijver Rick de Leeuw, die in België betrokken is bij een buddy-project voor mensen met jongdementie.

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gepresenteerd door Harry Zevenbergen, Rene Schaarenburg en Ricco van Nierop.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Foto van Harry Zevenbergen en Rick de Leeuw: Hilda Vliegenthart.