Auto’s in beslag genomen bij grote handhavingsactie in Transvaal

In Transvaal is vrijdagavond een grote handhavingsactie gehouden. Dat meldt de gemeente. Er werden onder andere zes auto’s in beslag genomen en 16.346 euro aan niet betaalde belastingen geïnd. Ook werd door de Haagse Pandbrigade in een woning een enorm hoge huur geconstateerd: 1600 euro voor 70 vierkante meter. Volgens het puntensysteem was het maximale huurbedrag 500 euro.

De actie is een samenwerking van gemeente, politie, brandweer, vervoersmaatschappij HTM en netwerkbeheerder Stedin. De Haagse Pandbrigade controleerde in totaal veertien woningen. In acht woningen, woonden meer mensen dan toegestaan. De eigenaren krijgen een waarschuwing. Van elf personen wordt het adres onderzocht omdat ze ingeschreven stonden op het adres, maar daar waarschijnlijk niet wonen. Ook gaat het huurteam aan de slag met elf zaken waarin huurders een te hoge huur betalen.

Bekeuringen

De politie controleerde honderden voertuigen. In totaal zijn er 55 bekeuringen uitgedeeld voor onder andere bellen tijdens het rijden, te hard rijden en rijden zonder rijbewijs. De politie heeft twee personen aangehouden, omdat ze niet meewerkten aan de controle.

Ook controleurs van de HTM waren aanwezig. Meer dan duizend passagiers zijn gecontroleerd, waarbij 61 reizigers een boete kregen voor zwartrijden.