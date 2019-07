Den Haag FM Top 30 (week 27)

Den Haag FM zendt elke zaterdag een eigen hitlijst uit, de Den Haag FM Top 30, met een overzicht van de dertig meest gedraaide songs op de Haagse omroep in de afgelopen week, waaronder uiteraard veel Haagse nummers.

De Den Haag FM Top 30 wordt gepresenteerd door Herman van Velzen. Hieronder de lijst zoals die is uitgezonden op zaterdag 6 juli, met achtereenvolgens de notering deze week, vorige week, het aantal weken, artiest en titel.

01 01 06 Marco Borsato & Armin Van Buuren ft. Davina Michelle – Hoe het danst

02 02 08 Ed Sheeran ft. Justin Bieber – I don’t care

03 04 07 Pat Smith – Jetplane

04 03 12 Avicii ft. Aloe Blacc – S.O.S.

05 05 08 Shawn Mendes – If I can’t have you

06 07 09 Martin Garrix ft. Macklemore & Patrick Stump (Fall Out Boy) – Summer days

07 — 01 Shawn Mendes ft. Camilla Cabello – Señorita

08 08 14 Davina Michelle – Skyward

09 10 10 Anouk – It’s a new day

10 09 18 Daddy Yankee ft. Snow – Con calma

11 12 07 Imagine Dragons – Birds

12 13 07 Bastille – Joy

13 14 09 Taylor Swift ft. Brendon Urie – Me!

14 11 11 Jonas Brothers – Sucker

15 15 05 Kensington – Bats

16 16 03 Katy Perry – Never really over

17 06 15 Mabel – Don’t call me up

18 17 11 Mark Ronson ft. Lykke Li – Late night feelings

19 22 02 Di-Rect – Be strong

20 — 01 Mabel – Mad love

21 21 02 5 Seconds Of Summer – Easier

22 23 03 Lost Frequencies ft. Aloe Blacc – Truth never lies

23 20 04 Dotan – Numb

24 — 01 Taylor Swift – You need to calm down

25 18 17 P!Nk – Walk me home

26 19 16 Khalid ft. Disclosure – Talk

27 24 04 Kygo ft. Rita Ora – Carry on

28 — 01 Guy Sebastian – Choir

29 25 10 Ava Nova – Circles (Playground Zer0 mix)

30 27 13 Jonas Blue ft. Theresa Rex – What I like about you