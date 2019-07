Eerste weekend zonder spoedeisende hulp Bronovo

Heb je een spoedgeval dit weekend en wil je naar het Bronovo in Den Haag? Dat heeft weinig zin, want de spoedeisende hulp (SEH) van dat ziekenhuis is sinds dit weekend dicht. Sinds 1 juli is het Bronovo een ziekenhuis waar je alleen doordeweeks terecht kan.

De huisartsenpost van het Bronovo is verplaatst naar het HMC Antoniushove in Leidschendam. Haaglanden Medisch Centrum (HMC) zegt goed voorbereid te zijn op de drukte nu er één SEH dicht is. “Wij zijn de grootste spoedeisende hulp in de omgeving. We kunnen dus veel aan.”

Het Bronovo gaat tussen 2022 en 2024 helemaal dicht. De poliklinische en planbare zorg gaan dan naar Antoniushove en Westeinde. Bronovo moet uiteindelijk sluiten omdat drie locaties te duur zijn om open te houden. “Er wordt te weinig geld verdiend om in de toekomst te investeren in ICT en huisvesting bij drie ziekenhuizen”, zei de directeur Paul Doop in januari. Doop stapte in mei op als voorzitter van de Raad van Bestuur van HMC.