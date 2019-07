Geen Haags Beat Festival in 2019, organisatie slaat een jaar over

Dit jaar zal er geen nieuwe editie zijn van het Haags Beat Festival in het Zuiderparktheater. De organisatie zegt in een persbericht dit jaar te weinig middelen te hebben om het te kunnen organiseren. Wel spreekt ze de ambitie uit voor een derde editie van het festival, daar is ook al een datum voor geprikt: 5 juli 2020.

“Het zou eigenlijk deze maand moet plaatsvinden”, vertelt organisator Alexander Serban. “Maar het gaat niet door. Het moet kwalitatief goed zijn. We willen geen half festival.” Op een gegeven moment moet je de pijnlijke knoop doorhakken, en zeggen dat het niet doorgaat. Serban weet dat ook. “Als je te laat bent om een goed festival te programmeren en te organiseren, dan moet je het besluit nemen.”

Het festival maakte zijn debuut in het Zuiderparktheater in 2017 en werd in 2018 opgevolgd door een tweede editie. Nu zegt de organisatie achter het festival dat het dit jaar niet georganiseerd kan worden. “De subsidies om het festival mogelijk te maken zijn daarvoor niet toereikend. De organisatie van het Haags Beat Festival kan en wil geen kwalitatief minder festival organiseren.”

Beatstad nummer één

Het Haags Beat Festival was de afgelopen jaren een evenement met een blik op de gloriedagen van het muzikale Den Haag van vroeger. “We waren ooit Beatstad nummer één, internationaal”, vertelde Alexander Serban van Popagenda Scheveningen eerder op Den Haag FM.

Foto: Iwan de Brabander / Haags Beat Festival 2018