Politie trekt vuurwapen om man aan te houden

De politie heeft zaterdagavond een man aangehouden, omdat hij iemand zou hebben bedreigd met een mes. Politieagenten moesten hun vuurwapen trekken om een 33-jarige Hagenaar te arresteren.

De politie werd rond 22.45 uur gebeld over een bedreiging met een mes in een huis aan de Symfoniestraat. De verdachte reageerde in eerste instantie niet op de agenten die hem wilden aanhouden. Hij gaf zich pas over toen hij onder schot werd gehouden.

De Hagenaar is meegenomen naar het politiebureau en wordt verhoord. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, dan wel zware mishandeling.