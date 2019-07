The Black Keys en Poetic Justice in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer The Black Keys en Poetic Justice.

Poetic Justice is een platform voor Nederlandse rap en hiphop – zij brachten dit weekend hun compilatie-album ‘Een Liefde’ uit met veel grote en kleine namen van Nederhop. Zondagavond hoor je daarvan Kubus, Jaime Brown en de Haagse Kern Koppen. The Black Keys zijn terug na vijf jaar met een vers album met soul-rockers, alhoewel ze ook wel een kleine country-rock-injectie hebben gekregen.

Meer releases zijn er van Ed Sheeran & Chris Stapleton & Bruno Mars, Ellie Goulding, Arno, Brittany Howard (voorheen Alabama Shakes), Thom Yorke, Faberyayo, Heather Nova en Jesca Hoop. Tevens een bijzondere Cover van de Week – een liedje van Daniel Lohues maar dan in het Engels door het Haagse Matangi Quartet samen met de singer-songwriter Lori Lieberman uit de VS (bekend van ‘Killing me softly’).

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).