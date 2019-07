Vierde editie van KLM Urban Trail weer van start

Nog even opwarmen en de spieren stretchen. Zo’n drie en halve duizend deelnemers rennen zondagochtend door de Haagse binnenstad. Het parcours van 10 km gaat langs bijzondere plekken zoals een bioscoop, warenhuis en musea. “We gaan door het Meermanno museum, maar ook het Nationaal Archief en poppodium Paard”, zegt organisator van de KLM Urban Trail, Sigrid van der Toorn. Ze vindt het moeilijk om een paar high lights te noemen. “Want elke locatie is uniek”, zegt ze.

Tijdens het afleggen van het parcours wordt er volop gedanst, foto’s gemaakt en uitgerust. Voor de deelnemers is de afstand nog best te doen, Maar bij de trappen van het Meermanno Museum en de Bijenkorf is het flink aanpoten. Voor volgend jaar staan er een paar locaties om bij het parcours toe te voegen op de lijst. Sigrid: De Koninklijke Stallen lijkt ons heel mooi of de Tweede Kamer. Maar het lijkt ons ook leuk om een andere stadsdeel erbij te betrekken en dat is het leuke aan dit evenement, hij is ieder jaar anders.