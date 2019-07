Bijna 9.000 euro voor spaardoelen Stadsboerderijen

24 kinderboerderijen hebben zich in juni ingespannen voor de crowdfundingsactie: Kinderboerderijen Actief Toer. Deze actiemaand werd voor de zesde keer georganiseerd. Ook alle stadsboerderijen hebben meegedaan en hebben 8748,55 euro binnengehaald voor tien spaardoelen.

De stadsboerderijen worden opgefleurd met onder andere natuurpaden, speeltoestellen, moestuinen en picknicktafels. Het bedrag is bijeengebracht met hulp van heel veel mensen en bedrijven. Het stelt de stadsboerderijen in staat om de ontmoetingsplek die de kinderboerderij is nog verder uit te bouwen.

Foto: Archief.