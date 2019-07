Oranje-watcher Annabel: “Meisjes in Nederland weten nu dat je geen jongen hoeft te zijn om op een WK te spelen”

Deel personeelstekort ambulance opgelost, maar nog niet helemaal

Meer in

Na een speciale campagne heeft de Ambulancezorg GGD Haaglanden en de Geneeskundige Meldkamer Haaglanden een deel van het personeelstekort weten op te lossen. Maar niet alle problemen zijn voorbij: er wordt nog gezocht naar gespecialiseerd personeel. Dat meldt Omroep West.

De meldkamer zocht vier centralisten met verpleegkundige kennis en vier logistiek centralisten. Die zijn allemaal gevonden, meldt de GGD. Het verschil tussen de twee is dat de verpleegkundig centralist de telefoon opneemt en mensen die hulp zoeken aan de telefoon begeleidt, de logistieke collega heeft contact met de ambulances en zorgt ervoor dat er eentje komt aanrijden.

Op de ambulance zelf is het moeilijker om aan personeel te komen. De ambulancedienst was begin dit jaar op zoek naar zes verpleegkundigen voor de zogenoemde high care-ambulance en vier voor de medium care. De eerste ambulance wordt alleen ingezet bij echte medische noodsituaties waarvoor de verpleegkundige extra kennis nodig heeft. Het is niet gelukt om daar voldoende mensen voor te vinden: er staan nog vijf vacatures open.