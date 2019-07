Den Haag FM-presentator Rob Kemperman op voorpagina Straatnieuws

Den Haag FM-presentator Rob Kemperman staat op de voorpagina van de nieuwe editie van het Straatnieuws. “We behandelen elke editie van Straatnieuws altijd in jouw programma”, zegt hoofdredacteur Natascha Frensch van de daklozenkrant op Den Haag FM. “En we waren wel een keer benieuwd naar de persoon achter de stem.”

In het interview vertelt Kemperman over zijn liefde voor radiomaken en hoe hij in het vak belandde. Maar ook over zijn jeugd en familie. Verder in Straatnieuws een interview met kunstenaar Gerrit de Heus. Hij exposeert in de Centrale Bibliotheek met een foto-expositie over bijzondere Nederlandse Kampioenschappen.

De nieuwe editie van Straatnieuws is vanaf vrijdag 12 juli verkrijgbaar.

Luister hier naar het interview met Natascha Frensch op Den Haag FM.