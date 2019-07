Hotel aan Kerkplein korte tijd ontruimd wegens rook

Het IBIS-hotel aan het Kerkplein in Den Haag is vannacht korte tijd ontruimd geweest. Er hing rook in het pand. Uitgebreid onderzoek van de brandweer leverde niets op waarna de hotelgasten uiteindelijk hun kamers weer mochten opzoeken.

De ruim veertig gasten van het hotel moesten het pand in het centrum van Den Haag uit. Zij werden opgevangen in een café in de buurt. Doordat de aanwezige brandweer en politie het spoor blokkeerden, konden trams op het Kerkplein niet doorrijden.

De brandweer ging vervolgens met man en macht op zoek naar de oorzaak van de rook. Daar kwam zelfs een hoogwerker aan te pas. Uiteindelijk werd er geen brandhaard aangetroffen en mochten de gasten rond half twee weer naar hun kamers.