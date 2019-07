Jongen (12) mag niet mee doen aan eindmusical, school voor rechter gesleept

De O.G. Heldringschool wordt door de ouders van een 12-jarige leerlingen voor de rechter gedaagd omdat hun zoon niet mee mag doen aan de eindmusical van groep 8. Dat meldt het AD maandagmorgen.

De schoolleiding zegt in de krant dat de jongen al het hele schooljaar de rust in de klas verstoort. Hij is daarom in een andere klas gezet en mag niet meedoen aan de repetities voor de musical. Tot groot onbegrip van zijn ouders.

Vrijdag zit vader Hans bij de rechter om de school te dwingen zijn zoon mee te laten doen. “Maar hij is anders. Hij schopt niet, hij slaat niet. Hij wil alleen antwoorden weten, waarom en hoe. Hij vraagt door en laat zich niet afschepen.” zegt de vader in het AD.

De school wil verder niet reageren tegenover de krant omdat de zaak onder de rechter is. De uitvoering van de musical is maandag.