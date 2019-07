Kunstwerk ‘Feest aan Zee’ kleurt ingang station Den Haag Centraal

De binnenstad heeft er een nieuw buitenkunstwerk bij: maandag is bij station Den Haag Centraal onder het tramspoordek aan de Rijnstraat door wethouder Richard de Mos een ontwerp van kunstenaar Dominic de Bruijn onthuld. De zogeheten mural staat in het teken van het themajaar ‘Feest aan Zee’ dat in 2018 werd gevierd.

‘Feest aan Zee’ trok enorm veel bezoekers, uit de stad en van ver daarbuiten. Zo’n zes miljoen bezoekers namen een kijkje bij de ruim 200 festiviteiten. Ondanks dat het themajaar allang voorbij is, vindt wethouder Richard de Mos het niet te laat om nu pas de verbinding tussen stad en zee aan de Hagenaar te tonen. “Zo houden we het themajaar langer vast”, vertelt hij aan Den Haag FM. “Door het wat later in het jaar te onthullen zullen mensen denken aan hoe fantastisch het themajaar was”.

In het kunstwerk spelen iconen uit onze stad aan zee de hoofdrol. Zo is onder andere bij één van de drukste stadsentrees van Den Haag het Buitenhof te zien, de Hoftoren en de Castalia die men ook wel kent als de ‘Haagse Tieten’. “Het is de mooiste plek van Den Haag om denk ik je werk te laten zien”, vertelt Dominic. Ook dieren die niet uit het Haagse stadsbeeld zijn weg te denken hebben een plek op de muur gekregen waaronder de ooievaar en de groene halsbandparkiet.