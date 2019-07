Oranje-watcher Annabel: “Meisjes in Nederland weten nu dat je geen jongen hoeft te zijn om op een WK te spelen”

Annabel Toorenburg, assistent trainer van ADO Den Haag Vrouwen, is trots op het Nederlands vrouwenelftal, ondanks de verloren WK finale tegen de Verenigde Staten: 2-0. “Meisjes in Nederland weten nu dat je geen jongen hoeft te zijn om op een WK te spelen”, zegt ze in het programma Haagse Ochtendradio. Toorenburg volgde het WK voor Den Haag FM op de voet.

Toorenburg baalt dat de finale niet werd gewonnen. “Nederland heeft het heel lang volgehouden, met iets meer geluk krijgen ze een kansje en winnen ze de wedstrijd ook nog”, zegt Annabel. “Maar uiteindelijk is Amerika de terechte winnaar. Het is al bijzonder knap dat de leeuwinnen de finale hebben gehaald. Als je ziet hoe het toernooi is gaan leven in het land is dat natuurlijk fantastisch. Deze vrouwen zijn echt een voorbeeld voor heel veel kleine meisjes in Nederland.”

En volgens Annabel is dit nog maar het begin. “Met deze prestatie heeft Nederland zich geplaatst voor de Olympische Spelen volgend jaar”, vertelt ze. “Als je bedenkt dat bijvoorbeeld Noorwegen, Frankrijk en Duitsland dat niet is gelukt, dat is echt heel bijzonder.”

ADO-watcher

Tijdens het reguliere voetbalseizoen is Annabel Toorenburg ADO-watcher voor Den Haag FM. Iedere donderdagochtend rond 7.50 uur bespreekt ze met presentator Justin Verkijk het laatste nieuws over ADO Den Haag Vrouwen.

Foto: Onsoranje.nl

