T-Mobile opent 5G-onderzoekslocaties

Telecomprovider T-Mobile opent deze zomer drie 5G onderzoeklocaties. In de ‘laboratoria’ worden op 5G gebaseerde toepassingen getest en kunnen publiek, scholen en bedrijven komen voorproeven. De locaties zijn in samenwerking met de gemeente en komen in Scheveningen, in The Hague Tech en in het T-Mobile hoofdkantoor.

Doel is in 2020 al een landelijk dekkend 5G netwerk aanbieden. Den Haag moet de eerste stad worden die supersnel mobiel internet krijgt.

Living Lab Scheveningen, The Hague Tech & Field Lab

In Scheveningen komt het 5G Living Lab. Hier worden, samen met lokale initiatieven, de mogelijkheden van 5G verkend. Er wordt gekeken naar toepasbaarheid, haalbaarheid, duurzaamheid en implementatie van slimme toepassingen ter verbetering van verkeersmanagement, veiligheid en leefbaarheid van de omgeving.

Het tweede onderzoekslab is het 5G Field Lab in het hoofdkantoor van T-Mobile. Hier krijgen scholen en bedrijven de mogelijkheid te experimenteren met op 5G gebaseerde toepassingen. Het derde onderzoekslab bevindt zich bij The Hague Tech op het Central Innovation District. Hier worden startups, scale-ups en ervaren bedrijven uitgedaagd om met 5G technologie praktische oplossingen voor concrete maatschappelijke uitdagingen te ontwikkelen.