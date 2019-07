‘Terrorist’ Binnenhof onderzocht in Pieter Baan Centrum

De man die op 8 februari op het Binnenhof werd aangehouden met twee vleesmessen in zijn rugzak is maandag op last van de rechtbank in Den Haag naar het Pieter Baan Centrum (PBC) gestuurd voor een gedragskundige observatie. Dat schrijft mediapartner Omroep West. De rechtbank acht die opname noodzakelijk om te kunnen vaststellen wat de verdachte, Ramon A., heeft bewogen om gewapend vanuit zijn woonplaats Sneek naar Den Haag af te reizen.

A. heeft geweigerd mee te werken aan een onderzoek naar zijn psyche door deskundigen in het huis van bewaring. Deze deskundigen zien niettemin aanwijzingen voor psychiatrische problemen en vinden observatie in het PBC gewenst. Het Openbaar Ministerie en de rechtbank delen die opvatting.

Op het Binnenhof meldde A. zich bij de marechaussee met de mededeling dat hij ‘een aangewezen terrorist’ was die een aanslag kwam plegen, waarop hij werd aangehouden. Het OM beschuldigt de man onder meer van een poging tot het plegen van een terroristische aanslag.

Foto: Pim Markering.