Wethouder Revis: “Woningen niet alleen voor Hagenaars”

Huizen in de stad worden niet exclusief gereserveerd voor Hagenaars. Dat schrijft wethouder Boudewijn Revis in antwoorden op vragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos raadslid William de Blok. Steeds meer Amsterdammers komen naar Den Haag omdat in de hoofdstad de prijzen de pan uit rijzen. In het Bezuidenhout ben je in no-time op de Zuidas via Station Laan van NOI.

De Blok wil dat woningen vooral voor Hagenaars worden gereserveerd en voor belangrijk groepen als onderwijzers, politiemensen en zorgpersoneel. De wethouder gaat hier niet in mee. “Het college hecht belang aan vrijheid van vestiging. Het opwerpen van extra barrières past daar niet in”, aldus Revis.

Méér woningen

Wel maakt de wethouder opnieuw duidelijk dat er in totaal méér woningen moeten bijkomen in Den Haag en dat die dan weer “zo veel als mogelijk moeten terechtkomen bij de huishoudens die er gezien hun inkomen recht op hebben, zoals de belangrijke beroepsgroepen.”