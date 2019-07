‘Terrorist’ Binnenhof onderzocht in Pieter Baan Centrum

ADO sluit eerste dag trainingskamp af met winst op Serooskerke

Aan het slot van de eerste dag van het Zeeuwse trainingskamp heeft ADO Den Haag de oefenwedstrijd tegen Serooskerke met 5-0 gewonnen.

In de eerste helft was het vooral de beurt aan de jongelingen om zich te laten zien tegen de Zeeuwse amateurs. Binnen tien minuten wist Ladan het net te vinden op aangeven van Polley. Vervolgens ging het vrij snel en bouwde ADO de voorsprong uit. Na 45 minuten was de stand 0-4 (Van Kleef, Simonse (e.d.) en Gorter).

Na een kwartier in de tweede helft maakten de jongelingen plaats voor spelers uit de vaste kern. Onder anderen Beugelsdijk, Meijers, Immers en El Khayati. Tot een grotere productie leidde dat in eerste instantie niet. Uiteindelijk maakte Falkenburg op aangeven van Goppel de 0-5.

Foto: Ook in Zeeland worden veel handtekeningen gezet / ADO Den Haag.