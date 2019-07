Blije Nick Schilder: “Eindelijk mogen we in het Zuiderparktheater optreden”

Nick Schilder, bekend van het duo Nick en Simon, is blij dat hij dinsdagavond eindelijk in het Zuiderparktheater mag optreden. Het optreden stond eigenlijk een aantal weken geleden gepland maar kon toen door medische redenen niet doorgaan. “Ik had keelontsteking en was daardoor mijn stem kwijt”, zegt Nick op Den Haag FM.

Het optreden in het Zuiderpark is onderdeel van de ‘Het Dak Eraf’ tour van het Volendamse duo. “Een briljante titel al zeg ik het zelf”, zegt Schilder. “In de open lucht optreden is altijd fantastisch. Gelukkig zijn de weergoden ons goed gezind dus het gaat een feestje worden.”

Voor het concert van Nick en Simon in het Zuiderparktheater zijn nog kaarten verkrijgbaar. Op 5 oktober zijn de Volendamse zangers weer in Den Haag, dan in het Paard.

Luister hier naar het interview met Nick Schilder op Den Haag FM.