Haagse Barry woont al anderhalf jaar in tiny house

Barry van den Ende woont al anderhalf jaar in een tiny house op het terrein van de Proeftuin Erasmusveld in Wateringse Veld. “Het voelt van binnen veel groter dan het er uit ziet”, vertelt Barry op Den Haag FM.

Het kleine mobiele woning van de 27-jarige Barry is 7,5 meter lang, 2,5 meter breed en ongeveer 4 meter hoog. “Ik heb een kleine badkamer, een keuken en woonkamer en een trap naar een vliering waar ik op slaap.” In een tiny house is niet veel ruimte spullen, maar dat is ook niet nodig, legt Barry uit. “Ik hecht niet zoveel waarde meer aan spullen, een tiny house doet dat wel met je.”

Over ongeveer een maand verhuizen de bewoners van mobiele huisjes naar Delft omdat de huur periode in Den Haag afloopt. Dat gaat heel gemakkelijk. “We hangen we onze huizen achter de auto en rijden zo naar de volgende standplaats.”

Foto: Barry van den Ende, Facebook

Luister hier naar het interview met Barry van den Ende op Den Haag FM.