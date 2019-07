Blije Nick Schilder: “Eindelijk mogen we in het Zuiderparktheater optreden”

Koningstunnel eind augustus al open

De Koningstunnel in het centrum gaat 26 augustus weer open, dat is vijf weken eerder dan gepland. Wethouders Robert van Asten en Richard de Mos hebben dat dinsdagmorgen bekendgemaakt. “Dat komt omdat Siemens, die verantwoordelijk is voor de veiligheidssystemen, kon testen voordat het in de tunnel werd gezet,” aldus Van Asten. Het werk zou oorspronkelijk tot en met september duren.

De tunnel is sinds 1 maart dicht door de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden zijn onder andere nieuwe veiligheidssystemen geplaatst. Dit omdat de veiligheidswet die hiervoor geldt per 1 mei was aangescherpt en de Koningstunnel niet aan de vereisten voldeed.

Daarnaast werden de verouderde systemen in de 19 jaar oude tunnel vervangen door moderne oplossingen. Voor de automobilist zal de nieuwe verlichting de meest in het oog springende verandering zijn.

Luister hier naar het interview met Robert van Asten op Den Haag FM