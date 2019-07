Blije Nick Schilder: “Eindelijk mogen we in het Zuiderparktheater optreden”

Nieuwe app om Haagse Bos te ontdekken

Met een nieuwe app is vanaf nu het Haagse Bos te ontdekken. In de app, de Haagse Bos-app, zijn verschillende puzzeltochten voor kinderen te vinden. “Er is zoveel over het Haagse Bos te vertellen. We richten ons op kinderen, maar bij de moeilijke vragen zullen ook volwassenen moeten nadenken.” zegt Tamar Goudsmit van ontwikkelaar Noblestreet tegen mediapartner Omroep West.

In de app zijn drie routes te vinden. Eén tussen Koekamp en de Laan van NOI, één van Laan van NOI naar Huis ten Bosch en een route over beide delen. In de app open je de route die je wilt lopen en op een kaart verschijnen tien ooievaars. Die moet je zoeken en ben je in de buurt van een ooievaar dan krijg je een vraag. Deze vragen zijn er op drie niveaus vragen en bij een goed antwoord krijg je een letter. Aan het einde van de puzzeltocht kun je met de gevonden letters een woord maken.

De app is gratis en in samenwerking met Staatsbosbeheer ontwikkeld.

Foto: Ernst Dirksen / Staatsbosbeheer.