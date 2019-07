Vloeren vier Haagse overheidsgebouwen moeten worden hersteld

De vloeren van vier overheidsgebouwen in Den Haag moeten worden hersteld. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Raymond Knops aan de Tweede Kamer. De gebouwen kunnen tot die tijd minder worden gebruikt.

Nadat een parkeergarage in Eindhoven was ingestort liet de staatssecretaris onderzoek verrichten naar de veiligheid van 3792 overheidsgebouwen. Er staan er nu acht op de rode lijst waarvoor herstel nodig is, waaronder vier gebouwen in Den Haag.

Het om twee gebouwen die gebruikt worden door diverse ministeries aan de Rijnstraat en de Turfmarkt, het gebouw van de Hoge Raad en het onderkomen van Europol. Volgens de staatssecretaris zijn deze gebouwen veilig te gebruiken omdat er preventieve maatregelen genomen zijn.

Op dit moment wordt in een laboratorium uitgetest hoe de werkzaamheden zo snel mogelijk gedaan kunnen worden met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.