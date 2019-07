Winkelcentrum Kijkduin leeggeroofd: “Alle kunst is weg”

In de nacht van maandag op dinsdag is er ingebroken in Winkelcentrum Kijkduin. Het winkelcentrum, dat in oktober gesloopt wordt, wordt sinds afgelopen mei beheerd door kunstenaars. “Al onze kunstwerken zijn gestolen”, zegt de verslagen kunstenaar Gordon Meuleman op Den Haag FM.

Meuleman en zijn vriendin Sophia den Breems vormen samen het duo SOGOshow en hebben in het verlaten winkelcentrum een galerie. “De eerste grote SOGOshow serie stond er, die is nu weg”, zegt Gordon. “Ook het meeste dierbare eigen stuk van Sophia, nog in eigen beheer, is weg.”

Gordon en Sophia doen via social media een oproep uit te kijken naar de gestolen kunstwerken. “Ons werk heeft een sterke eigen identiteit, en is erg herkenbaar”, valt er te lezen.

Foto: SOGOshow

Luister hier naar het interview met Gordon Meuleman op Den Haag FM