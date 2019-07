Bondscoach Sarina Wiegman krijgt beeld in KNVB-beeldentuin: “Historisch moment”

De Haagse Sarina Wiegman, bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, krijgt als eerste vrouw een beeld in de beeldentuin op de campus van de KNVB in Zeist. “Het is zeer opvallend dat er nu eindelijk een vrouw bij komt te staan. Dat heeft ze toch maar mooi voor elkaar. Het is een historisch moment”, vertelde sportpresentator Kees Jansma in de Middagshow van Den Haag FM. “Ik sluit ook niet uit dat Sarina Wiegman binnen afzienbare tijd trainer wordt van een club uit de Eredivisie. Dat zou helemaal geweldig zijn, dat kan ze.”

Dat Wiegman wordt bijgeplaatst in de beeldentuin maakte de KNVB bekend tijdens de afsluitende WK-bijeenkomst van de Oranjevrouwen in Zeist. “Sarina is naast een hele succesvolle trainer ook, en vooral, een heel inspirerend mens. Ze heeft nu al zoveel betekend voor het Nederlands voetbal dat wij als KNVB hebben besloten om haar beeltenis toe te voegen aan onze beeldentuin,” zo schrijft de KNVB op haar website.

Wiegman leidde de OranjeLeeuwinnen twee jaar geleden naar de eerste grote prijs. Ze wonnen het EK in eigen land. Tijdens het afgelopen WK werd Oranje tweede van de wereld. Wiegman heeft gezegd door te gaan als bondscoach richting de Olympische Spelen.

Beeldentuin

In de beeldentuin staan op dit moment beeltenissen van het Oranje-elftal van de Eeuw, gekozen door Johan Cruijff, met als trainer Rinus Michels. Ook staat er een beeld van Dennis Bergkamp.

Luister hier naar het gesprek met Kees Jansma op Den Haag FM.