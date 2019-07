Cars Jeans Stadion in Legoland Scheveningen

Het Cars Jeans Stadion krijgt een prominente plek in Legoland Scheveningen. Dat maakt Legoland Discovery Centre Scheveningen bekend. Op het stadion van ADO Den Haag is het meest gestemd door Hagenaars. Op plek twee en drie staan De Pier en het Kurhaus Hotel.

Hagenaars konden een klein maandje stemmen op welk gebouw zij graag in het nieuwe ‘miniland’ wilde zien.

Om het Cars Jeans Stadion te bouwen zijn 30.000 steentjes en 400 minifigures nodig. Naar verwachting zijn de bouwers 350 uur bezig met het design en bouwen.

“Er is 2.315 keer gestemd op favoriete gebouwen. Dit is een wereldwijd record in de MINILAND verkiezing van alle LDC’s over de wereld. Dankzij de grote betrokkenheid vanuit de stemmers, hebben wij besloten om de komende maanden nog meer gebouwen te bouwen en uit te lichten. Houd hiervoor onze socialmediakanalen in de gaten”, aldus Boet Hensen van Legoland.

In het voorjaar volgend jaar moet Legoland Scheveningen de deuren openen. De vestiging op Scheveningen is de 27e wereldwijd.