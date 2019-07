Compensatie en betere beveiliging voor beroofde kunstenaars op Kijkduin

De kunstenaars die atelier houden in Winkelcentrum Kijkduin worden door FRED Developers gecompenseerd waar het gaat om de gestolen kunstwerken. “Dat is een prachtig gebaar”, vertelde Gordon Meuleman op Den Haag FM. Ook de beveiliging bij het winkelcentrum wordt opgeschroefd. “We twijfelden toch of we er nog lekker zaten. Dit helpt enorm bij een veilig gevoel.”

In de nacht van maandag op woensdag bleek er ingebroken te zijn bij de kunstenaars die momenteel in het winkelcentrum zitten. Daarbij werden ook kunstwerken met emotionele waarde meegenomen.

Online spreken de kunstenaars van SOGOshow waardering uit voor alle steun die ze hebben ontvangen: “We zijn echt een beetje stil van de tsunami aan lieve berichten en steun.”

Foto: SoGo

