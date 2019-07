Den Haag treedt strenger op tegen zwemmers die zich misdragen

De gemeente treedt strenger op tegen zwemmers die zich misdragen in een van de openbare zwembaden. Wethouder Richard de Mos kondigt dat aan in beantwoording op schriftelijke vragen over de vechtpartij in het Hofbad op 1 mei. Die daders zijn voor onbepaalde tijd de toegang ontzegd tot alle zwembaden in de stad. Voorheen gold er een maximale periode van enkele jaren voor een ontzegging.

Ook in de toekomst kan deze maatregel worden toegepast bij ernstige misdragingen. Wethouder De Mos: “De ontzegging voor onbepaalde tijd is qua gevolgen in feite het gewenste zwemverbod.”

Als een heel jong iemand zich misdraagt, dan kan de gemeente de toegang voor onbepaalde tijd ontzeggen en bijvoorbeeld na vijf of tien jaar eens kijken of de persoon in kwestie zijn gedrag heeft verbeterd, schrijft de gemeente. Het zwembad doet de beoordeling en in ernstige gevallen de gemeente. Als de gemeente er vertrouwen in heeft dat het goed zal gaan, dan krijgen ze de kans om er weer in te komen. Toont men nog steeds geen berouw of schuld, dan blijft de ontzegging van kracht.

De precieze details van deze nieuwe regeling worden nog uitgewerkt.