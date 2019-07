Eerste competitiewedstrijd ADO Den Haag verplaatst

De eerste competitiewedstrijd van ADO Den Haag is verplaatst. De wedstrijd, tegen FC Utrecht, begint zondag 4 augustus niet zoals eerst gepland om half drie ’s middags, maar pas om kwart voor vijf. Dat meldt de KNVB.

FC Utrecht speelt de donderdag ervoor voor de Europa League en had daarom gevraagd om een later tijdstip. Dat werd dus kwart voor vijf. Op die tijd stond AZ tegen Fortuna Sittard geprogrammeerd; die wedstrijd is verplaatst naar 20.00 uur. Ook AZ speelt de donderdag ervoor voor de Europa League, uit in Zweden. De tegenstander van Utrecht is nog niet bekend.

Woensdag is de losse kaartverkoop voor de eerste negen thuiswedstrijden van ADO Den Haag van start gegaan.

Foto: ADO – Ajax / Archief.