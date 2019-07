Explosies bij reisbureau en ijssalon gefilmd

De explosie die een reisbureau aan de Hoefkade in puin legde, is gefilmd door een bewakingscamera. Een ontploffing bij een ijssalon aan de Beijersstraat en een incident bij een zonnestudio aan de Betje Wolffstraat worden door hetzelfde rechercheteam onderzocht. Er is mogelijk een verband tussen de incidenten, omdat de drie zaken eigendom zijn van familie of bekenden van een Haagse crimineel, die op dit moment vast zit.

In de nacht van donderdag 16 mei wordt de Hoefkade opgeschrikt door een enorme knal. Reisbureau Royal Tours ligt in puin en ook omliggende panden hebben schade opgelopen. Een verdachte is na de knal weggerend.

De man die de explosie veroorzaakt is ook eerder gefilmd in de buurt van het reisbureau. Het gaat om een blanke of licht getinte man met een grote neus. Hij heeft een capuchon over zijn hoofd en draagt een zwarte trainingsbroek met een dunne verticale lijn aan de zijkant. De broek sluit nauw aan bij zijn enkels. Hij heeft zwarte schoenen aan.

IJssalon

Vijf dagen later, dinsdag 21 mei, vindt er een explosie plaats bij ijssalon Bellagamba in de Beijersstraat. Een ruit is vernield en via het gat is vermoedelijk een granaat naar binnen gegooid. Die heeft schade veroorzaakt in de ijssalon, maar ook bij een bovengelegen woning. De metaalscherven zijn zelfs in het plafond van de woning terechtgekomen.

Steen door ruit zonnestudio

In de vroege ochtend van vrijdag 24 mei gaat er een steen door de ruit van een zonnestudio aan de Betje Wolffstraat in Den Haag. Een bewoner gaat er meteen op af en heeft hierdoor mogelijk erger voorkomen. Voor deze zaak is een verdachte aangehouden, maar de politie komt nog steeds graag in contact met mensen die voor of na het incident iets opvallends hebben gezien in de buurt.

De drie ondernemingen zijn eigendom van familie of bekenden van een bekende Haagse crimineel, die op dit moment vast zit. De politie houdt rekening met de mogelijkheid dat het motief voor de explosies daarmee te maken heeft.

Foto: Politie.