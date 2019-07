Familie Gelauff heeft beste groentewinkel van Den Haag en Zuid Holland

Familiebedrijf ‘Richard Gelauff Groente en Fruit’ aan de Stevinstraat is uitgeroepen tot winkelier van het jaar in Den Haag en Zuid Holland. Vrijdag wordt bekend of de winkel, die Richard met zijn vrouw Sylvia runt, ook de beste groentewinkel van Nederland heeft.

De groentewinkel werd bijna vijftig jaar geleden door de ouders van Richard geopend. 25 jaar geleden kwam Sylvia in de familie. Zij noemt de prijzen een bekroning op vijftig jaar hard werken. “Natuurlijk weet je wel dat je gewaardeerd wordt door de klanten”, zegt Sylvia op Den Haag FM. “Maar als er dan zoveel mensen op je stemmen is dat een extra bevestiging. Ik denk dat we het te danken hebben aan de kwaliteit en service, maar ook aan de gezelligheid in de zaak. Klanten komen ook voor een gezellig praatje.”

De verkiezing voor winkelier van het jaar bestaat uit dertien categorieën en wordt georganiseerd door de website winkelierverkiezing.nl. De gemeente- en provinciewinnaars werden door publieksstemmen gekozen. De landelijke winnaars worden bepaald door een vakjury en vrijdag bekend gemaakt.

Luister hier naar het interview met Sylvia Gelauff op Den Haag FM.