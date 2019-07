Grote controle op Scheveningse Boulevard

De politie heeft zaterdagavond een grote controle op de Boulevard van Scheveningen gehouden. Dat meldt bureau Scheveningen op social media. De controle werd uitgevoerd door handhavingsteam Scheveningen en de politie.

Agenten hebben een groot aantal controle uitgevoerd. Naast controles kregen bestuurders ook diverse bekeuringen. Er zijn bonnen uitgedeeld voor geluidsoverlast, mobiel bellen, geen gordel om, getinte ramen en het gebruik van lachgas achter het stuur.

Tijdens de actie was een cameraploeg van RTL5’s ‘In Overtreding’ mee voor opnames. In deze realityserie worden wetshandhavers op straat gevolgd in hun dagelijkse werkzaamheden. Wanneer de aflevering uitgezonden wordt, is nog niet bekend.

Foto: Politie.