HTM weer om tafel met vakbonden

Het cao-overleg tussen stadsvervoerder HTM en vakbonden CNV en FNV wordt woensdagmiddag hervat. Dat is precies een week na de staking van het personeel van de Haagse openbaarvervoermaatschappij. De vakbonden willen meer geld, meer mensen en betere rijtijden en gaven aan bereid te zijn tot meer acties.

FNV-bestuurder Eric Vermeulen zegt dat de staking van vorige week noodzakelijk was. “De ellende is dat we deze directie niet aan tafel krijgen met het oplaten van ballonnen of zakdoekje leggen”, legde hij uit. “Die heeft alleen oog voor harde acties.”

Nu gaan de partijen weer om de tafel zitten. “We hopen dat we tot een resultaat kunnen komen en dat nieuwe acties in het vervoer niet nodig zullen zijn”, laat CNV-woordvoerder Kees de Vos weten. “Maar dat hangt dus af van hoe het woensdagmiddag en -avond loopt.”