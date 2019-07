“Misschien wel grootste buurtfeest van Nederland” gaat woensdag van start

De 39e editie van het Zeeheldenfestival gaat woensdagmiddag van start. Het buurtfeest begon in 1980 als feestje voor het 10-jarige bestaan van bewonersorganisatie de Groene Eland, maar is over de jaren uitgegroeid tot een meerdaags festival op en rond het Prins Hendrikplein.

“Dit is het grootste buurtfeest van Den Haag, en misschien wel van heel Nederland”, vertelt organisator Alexander Franken op Den Haag FM. Daar werken ongeveer tweehonderd vrijwilligers aan mee. Het festival trapt woensdag om 12.00 uur af met een dansworkshop voor kinderen en duurt tot zondagmiddag. “We zijn heel blij dat onder andere VOF De Kunst, Koen Herfst en Nico, Rinus & The Wizards komen spelen.”

Naast optredens is er ook genoeg te doen, legt Alexander uit. “Je kunt meespelen met een grote ukelele show of kom zaterdag in een rokje naar het festival, want dan is het rokjesdag voor mannen.” Het hele programma is te bekijken op de website van het Zeeheldenfestival.

Foto: zeeheldenfestival.nl

Luister hier naar het interview met Alexander Franken op Den Haag FM.