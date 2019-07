Omgekomen Corrie van Geesbergen (91) mogelijk slachtoffer van ‘thuiszorgmedewerker’

De 91-jarige Corrie van Geesbergen-Slootmaaker, die begin mei werd gevonden in haar woning aan de Erasmusweg, is mogelijk het slachtoffer geworden van iemand die zich voordeed als medewerker van thuiszorg. De avond voor haar dood stond er iemand voor de deur die zei van thuiszorg te zijn. De politie heeft aanwijzingen dat de vrouw de volgende dag door een misdrijf om het leven is gekomen. Ook zijn er verschillende sieraden van het slachtoffer verdwenen.

Dat de politie denkt aan een mogelijk uit de hand gelopen babbeltruc of insluiping, komt door een gebeurtenis op dinsdagavond 7 mei, de dag voordat haar lichaam wordt gevonden. Het slachtoffer zit rond 22.10 uur aan de telefoon met één van haar dochters, als er wordt aangebeld. Ondanks dat ze niemand verwacht, doet ze de deur open.

Terug aan de telefoon vertelt ze dat er iemand voor de deur stond die zei van de thuiszorg te zijn. Omdat de vrouw ’s avonds nooit thuiszorg krijgt, heeft ze diegene niet binnengelaten. Het is onduidelijk of de persoon voor de deur een man of een vrouw was. Ook weet de politie niet of er meer personen bij waren.

Volgende ochtend opnieuw?

De politie houdt er rekening mee dat er woensdagochtend 8 mei weer iemand is langsgekomen die zich voordeed als thuiszorgmedewerker. Omdat er geen sporen van een inbraak zijn, zou het ook kunnen dat er iemand naar binnen is geslopen. Mogelijk is er bij een confrontatie met diegene iets gebeurd dat tot de dood van mevrouw Van Geesbergen heeft geleid.

Om 9.30 uur staat een medewerkster van de echte thuiszorg voor de deur. Er doet niemand open. Een uur later is ze terug en dan wordt er opnieuw niet open gedaan. Een dochter van het slachtoffer, die toevallig op dat moment wat boodschappen komt brengen, gaat naar binnen en vindt haar moeder. Ze is dan al overleden.

Foto: Politie.