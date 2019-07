Wonen in Den Haag: de rapportcijfers

In de Vogelwijk zijn mensen het meest tevreden, ze geven hun omgeving een 8,4. De Groente- en Fruitmarkt scoort met een 5,8 het laagst. De cijfers komen voort uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de gemeente Den Haag. Zij hebben in kaart gebracht hoe tevreden Hagenaars zijn in de stad.

De geboren en getogen Vogelwijkse Yvonne Brouwer begrijpt het hoge cijfer voor haar wijk wel. “Het is hier zo ruim, groen en vol actieve buurtbewoners. Al mis ik alleen de winkeltjes die steeds meer uit de wijk verdwijnen, dat is jammer.”, vertelt Yvonne op Den Haag FM. “Ik geef de Vogelwijk een dikke tien!”

Abdelhamid Taheri is voorzitter van de stichting As-Soennah. De moskee van de stichting is een ware hotspot in de wijk Groente- en Fruitmarkt. “Het lage cijfer komt misschien door de overlast van geluid en afval waar we in de wijk last van hebben. Maar ik ben heel trots op het aantal sociale initiatieven in de wijk dat steeds meer toeneemt”, aldus Taheri.

Hagenaars hebben onder meer hun mening gegeven over veiligheid, parkeerproblematiek, basisscholen, verloedering, overlast en woninginbraken. In het onderzoek, wat gaat over 2015 tot 2017, hebben 12.500 mensen hun mening over hun buurt gegeven.

Foto: Google Maps

Luister hier naar de interviews met Yvonne Brouwers en Abdelhamid Taheri op Den Haag FM.