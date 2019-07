Bondscoach Sarina Wiegman krijgt stadspenning

Bondscoach Sarina Wiegman krijgt de stadspenning van Den Haag. Dat heeft het stadsbestuur besloten. Ze krijgt de penning vanwege haar prestaties tijdens het WK vrouwenvoetbal. Maar ook omdat ze volgens het college een toonbeeld is van Haagse onverzettelijkheid.

Wiegman is geboren en getogen Hagenaar. Ze zat op de Dalton Scholengemeenschap en voetbalde bij GSC ESDO en HSV Celeritas. Na het vwo ging ze naar de HALO, de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Vervolgens werkte ze jarenlang op het Segbroek College in Den Haag als docent lichamelijke opvoeding.

Als voetballer kwam ze negen jaar uit voor Ter Leede uit Sassenheim en ze werd later trainster van de club. In 2007 vertrok Wiegman naar ADO Den Haag om de ADO-dames te trainen. Ze werd met ADO in 2012 landskampioen en won twee keer de KNVB-beker. In 2017 stelde de KNVB Wiegman aan als bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal.

Foto: Richard Mulder/ Archief.