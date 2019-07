Den Haag wil meer toeristen trekken

Den Haag wil meer toeristen trekken, maar houdt daarvoor vast aan gekende waarden van de stad als de zee en het Koninklijk Huis. Om meer toeristen naar de stad te krijgen komt er een intensieve marketingcampagne, dat staat in de nieuwe strategie “Toerisme werk(t) voor de stad 2020-2025”.

“We houden vast aan ons toeristisch profiel: stad aan zee, koninklijke stad en stad van vrede en recht. Deze profilering spreekt een hoogwaardige doelgroep aan: de kwaliteitstoerist.” zegt verantwoordelijk wethouder Richard de Mos. “Dat is een bezoeker die geld uitgeeft, op minder drukke plekken en tijden naar de stad komt en zorgt voor levendigheid zonder overlast. We willen geen bierfietstoeristen, maar gezinnen die hier hun centjes komen uitgeven.”

In het plan wordt per toeristische kern gekeken hoe toerisme kan bijdragen aan de uitdagingen in het gebied. Op Scheveningen wordt ingezet op een ‘goed aanbod’, ook buiten de zomermaanden, van activiteiten waarbij door de wethouder wordt uitgekeken een nieuwe attractie als Legoland Discovery Centre. In de binnenstad ziet de gemeente vooral ruimte voor gezinnen. Zij bezoeken nu vooral Scheveningen, Kijkduin en de Internationale Zone, maar zouden verleid moeten worden ook de binnenstad langduriger te bezoeken.

Ook wordt onderzocht of er een bezoekerspas ontwikkeld kan worden waarmee bewoners en regionale bezoekers korting kunnen krijgen op Haagse attracties en musea. Voor het vergroten van de zichtbaarheid van toeristisch Den Haag worden alle toeristische uitingen van de binnenstad, Scheveningen en Kijkduin voorzien van dezelfde huisstijl.