Haagse miljoenenoplichter opgepakt in Suriname

De voortvluchtige beruchte Haagse oplichter Harry.O. is opgepakt in Suriname. Dat meldt mediapartner Omroep West. Sinds de jaren 80 verdiende hij miljoenen euro’s over de ruggen van honderden kwetsbare slachtoffers. O. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van bijna acht jaar maar is sinds een aantal jaren voortvluchtig.

Afgelopen jaar startte de Landelijke Eenheid een onderzoek naar de verblijfplaats van Harry O.. Ondanks dit onderzoek wist hij onder de radar te blijven. Hierop werd een mediacampagne opgezet: zijn foto werd verspreid in de media en in Opsporing Verzocht. Naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht kwamen er meer dan dertig tips binnen over zijn mogelijke verblijfplaats. Hierbij zaten ook belangrijke tips uit Suriname.

Dankzij een goede samenwerking tussen de Nederlandse en Surinaamse politie kon Harry O. woensdag aangehouden worden. De uitleveringsprocedure zal zo spoedig mogelijk worden opgestart en daarna wordt bekend wanneer Harry O. naar Nederland komt.