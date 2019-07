Zanger Jon Tarifa scoort in geboorteland Albanië met ode aan Den Haag

‘Minister moet ingrijpen bij hindoeschool’

De minister van Onderwijs moet ingrijpen op de Algemene Hindoe Basisschool aan de Mackaystraat. Dat zegt de Inspectie van het Onderwijs. Volgens de inspectie is er op drie terreinen sprake van wanbeheer. Er is geen vertrouwen in het bestuur van de school.

Het staat in een onderzoeksrapport dat donderdag is gepubliceerd. De rechtbank weest geëist publicatieverbod van de school af.

De school schiet op bijna alle onderzochte standaarden tekort, staat in het onderzoek. Het is onveilig voor het personeel en er zijn onrechtmatigheden in de financiën aangetroffen. De inspectie ziet dat eerder ingrijpen niets heeft veranderd.