Haagse miljoenenoplichter opgepakt in Suriname

Ministeriële ingreep: nieuw bestuur hindoeschool, anders sluiten

Meer in

Minister Arie Slob van Onderwijs trekt de financiering van de Algemene Hindoe Basisschool in, als de school niet nog dit jaar een ander bestuur krijgt. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Dat zou kunnen betekenen dat de school dicht moet.

De minister grijpt in na het rapport van de Inspectie van het Onderwijs, meldt Omroep West. Volgens de Inspectie is er op de school aan alle kanten sprake van wanbeheer en onvermogen. Omdat eerdere maatregelen geen effect bleken te hebben heeft de Inspectie geen enkel vertrouwen in het bestuur. Zo bleef de opgestapte voorzitter Lekhram G. tot maart aan als bestuursadviseur en zelfs directeur bedrijfsvoering. De raad van toezicht liet hem zijn gang gaan.

Ook wordt er slecht omgegaan met onderwijsgeld. De Inspectie gaat dat geld, ruim 120.000 euro, terugvorderen. De minister wil niet ingaan op de vraag of hij aangifte gaat doen tegen de oud-voorzitter Lekhram G. “We gaan nog bekijken welke andere juridische gevolgen dit kan krijgen”, aldus minister Slob.