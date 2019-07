Ov-acties van de baan; HTM en vakbonden bereiken cao-akkoord

Meer in

Na ruim acht maanden hebben vakbonden CNV en FNV woensdagavond een cao-akkoord bereikt met de HTM. Dat bevestigt zowel FNV als de HTM. Een week geleden staakte het personeel van HTM ’s ochtends nog, omdat de onderhandelingen geen gewenst resultaat hadden opgeleverd.

Afgesproken is nu dat de gemiddelde buschauffeur en trambestuurder er zo’n 4 procent op vooruit gaat. De komende twee jaar komen alle uitzendkrachten in dienst van HTM en wordt gestart met een zogenoemd Generatiepact. Dat houdt in dat oudere werknemers (deels) kunnen stoppen met werken, terwijl ze wel hun bijna volledige pensioen behouden.

‘Niet ontevreden’

De bonden en de directie zijn er nu uit, maar de leden moeten nog instemmen. “Ik ben pas tevreden op het moment dat onze leden tevreden zijn”, zegt FNV-bestuurder Eric Vermeulen. “Dat horen we volgende week. Maar ik vind het in ieder geval een heel aardige loonsverhoging. En ook over de stijging van de koopkracht ben ik niet ontevreden.”