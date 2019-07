Schollenpop dit jaar betaald festival

Bezoekers van Schollenpop moeten dit jaar voor het eerst geld betalen om het festivalterrein op te komen. Door stijgende kosten moet de organisatie drie euro entree heffen.

“Om de continuïteit en toekomst van ons mooie festival te waarborgen zijn wij na 22 edities helaas genoodzaakt om dit jaar voor de allereerste keer een entreeprijs aan onze bezoekers te vragen.” Door lagere subsidies, en minder bezoekers tijdens voorgaande edities door slecht weer, is minder geld in kas.

De organisatie wil dat Schollenpop een laagdrempelig en voor een ieder toegankelijk festival blijft. Daarom is de entreeprijs ‘slechts’ drie euro per bezoeker vanaf 18 jaar en vanaf 15:00 uur. Bezoekers jonger dan 18 jaar of voor 15:00 uur op het festivalterrein? Dan is de toegang gratis. Schollenpop is op 3 augustus op het Zuiderstrand in Scheveningen.