Zanger Jon Tarifa scoort in geboorteland Albanië met ode aan Den Haag

De nieuwe single van de Haagse zanger Jon Tarifa, ‘So High’, is uit. In het programma Haagse Ochtendradio werd de plaat donderdag voor het eerst gedraaid, terwijl Tarifa zelf nog op vakantie is in zijn geboorteland Albanië.

“De vorige keer bracht ik een single uit terwijl ik op Bali zat, ik maak er een beetje een gewoonte van”, aldus de zanger. Jon Tarifa stond Den Haag FM te woord tussen twee tv-interviews in Albanië door. “Mijn muziek wordt hier veel gedraaid”, zegt Jon. “Maar het is niet dat ik net zo groot ben als Anouk in Nederland.”

Bij de nieuwe single hoort natuurlijk ook een videoclip. “De video is een ode aan Den Haag”, zegt de zanger. “Ze draaien hem hier al op de tv en konden niet geloven dat Den Haag zo mooi was, hopelijk komen er in de toekomst een hoop Albanese toeristen naar Den Haag. Ze vroegen of ik op het strand in Californië had gefilmd, maar dat is gewoon Scheveningen.” In de videoclip zijn een hoop Haagse artiesten te zien. Onder anderen Luminize, Kern Koppen en Pat Smith spelen een rol in de clip.

Foto: Still Youtube

Luister hier naar het interview met Jon Tarifa op Den Haag FM.