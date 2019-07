45 jaar Radio Mi Amigo in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond in een nieuwe aflevering van Mediamix aandacht voor Radio Mi Amigo. Op 1 januari 1974 was de eerste uitzending van de zeezender, dit jaar precies 45 jaar geleden.

Maar het is dit jaar in september ook veertig jaar geleden dat er een einde kwam aan de zeezender Radio Mi Amigo. Na het succes van ‘Mi Amigo 40’ in 2014 in Oostende vanaf het schip de Artemis wil de organisatie die boeiende radiojaren van Radio Mi Amigo dit jaar opnieuw boven water halen. We gaan in gesprek met Lion Keezer. Lion heeft onder andere gewerkt voor Radio Caroline. Lion is stationmanager van Radio Mi Amigo International. Hij is ook een van de initiatiefnemers van het evenement Mi Amigo 45, afgelopen mei.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.